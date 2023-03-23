Спецоперация 23 марта 2023, 16:01 Более 250 бойцов ВСУ уничтожили на Донецком направлении за сутки Минобороны России сообщило об уничтожении более 250 бойцов ВСУ на Донецком направлении СВО РИА «Новости»

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За прошедшие сутки подразделения Южной группировки войск уничтожили более 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, за то же время удалось поразить часть техники противника.

Речь идет о шести танках, пяти боевых бронированных машинах, семи автомобилях и гаубице Д-20.

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Удачно сложились боевые действия и на Краснолиманском направлении.

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«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30», — рассказал Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вражеские позиции поразили ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии и при участии бойцов группировки войск «Центр». Удары настигли цели в районе Червоной Дибровы в ЛНР, а также у Ямполовки и Тернах Донецкой Народной Республики.

Российские военные продолжают наступать на Артемовск. Украинские солдаты пытаются остановить их при помощи редких немецких мин, рассказал боец ЧВК «Вагнер».