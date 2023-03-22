Спецоперация 22 марта 2023, 18:59 Боец «Вагнера» рассказал, как ВСУ пытаются остановить наступление на Артемовск Боец «Вагнера»: ВСУ пытаются остановить наступление на Артемовск немецкими минами PARM 2 РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие пытаются остановить наступление ВС России на Артемовск при помощи немецких противотанковых мин PARM 2 (DM-22), рассказал РИА «Новости» боец ЧВК «Вагнер». По словам собеседника агентства, такие устройства вывести из строя достаточно легко.

«Мина на лазерном прерывании, с автономным блоком питания, произведенная в Германии, устанавливается вдоль лесополос, с целью поразить бронетанковую и простую бронетехнику», — рассказал военный.

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Он добавил, что эти устройства на Артемовском направлении встречают довольно часто. Несмотря на распространенность, эти редкие немецкие мины довольно легко вывести из строя. Боец ЧВК «Вагнер» пообещал, что военнослужащие будут бороться и уничтожать западное вооружение.

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По данным издания, при помощи этих мин можно поражать военную технику на расстоянии от пяти до 100 метров. Западные СМИ сообщали, что PARM 1 (DM-12) и PARM 2 (DM-22) поставляли для нужд ВСУ в прошлом году.

Ранее Великобритания сообщила о планах передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия расценивает этот шаг как дальнейшую эскалацию конфликта.