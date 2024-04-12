Спецоперация 12 апреля 2024, 02:48 В ДНР объяснили стратегическое значение взятия Часова Яра Кимаковский: взятие Часова Яра откроет ВС России путь на Славянск РИА «Новости»

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После взятия Часова Яра российским военным откроется направление на Славянскую агломерацию, где Вооруженные силы Украины, вероятно, будут серьезно сопротивляться. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную для нас агломерацию, это — Славянск. Вот когда мы подойдем к нему, то встретим серьезное сопротивление со стороны противника», — сказал Кимаковский.

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Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что украинские военные закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе жителей. Российская армия нашла окно для ударов по позициям ВСУ у этого населенного пункта.

Штурмовики Су-25 на короткие промежутки заходят в сектор и высчитывают время, когда идет перезарядка украинских ПЗРК, что позволяет им быстро уйти.