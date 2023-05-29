Спецоперация 29 мая 2023, 08:49 Более 20 солдат ВСУ оказались в плену в ЛНР — Марочко Экс-офицер Марочко сообщил о взятии в плен более 20 солдат ВСУ около Белогоровки в ЛНР РИА «Новости»

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Российские военные взяли в плен 23 бойца из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике за последние двое суток. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

Он отметил, что за это время российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций у Белогоровки.

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«Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ», — сказал подполковник НМ ЛНР в отставке.

По его словам, военнопленным тут же оказали медицинскую помощь, потом их отправили в место, где они будут находиться. Он подчеркнул, что оно отвечает «всем нормам международного гуманитарного права». Сейчас с пленными работают следственные органы.

Марочко в прошедшую субботу говорил, что в плен удалось взять группу десантников из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины под Белогоровкой на Краснолиманском направлении.