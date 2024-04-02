Спецоперация 02 апреля 2024, 16:36 Украинской армии предрекли потерю военных резервов Экс-полковник СБУ Стариков: удары ВС РФ лишат ВСУ стратегических резервов РИА «Новости»

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Российские удары по украинской инфраструктуре могут лишить ВСУ военных резервов. Такое мнение озвучил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

«Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы», — процитировало его РИА «Новости».

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Стариков пояснил, что уничтожение объектов электроснабжения на Украине приведет к тому, что поезда не смогут отправлять на передовую стратегические резервы. Помимо этого, за воздушной кампанией ВС России может последовать крупная наступательная операция на поле боя, считает экс-полковник.

Ранее британские СМИ сообщили, что российские войска применили в зоне СВО планирующие авиабомбы нового типа, из-за которых у выживших бойцов ВСУ появились проблемы со здоровьем. По мнению журналистов, это оружие способно окончательно сломить моральный дух украинских солдат.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.