02 апреля 2024, 16:36
Украинской армии предрекли потерю военных резервов
Экс-полковник СБУ Стариков: удары ВС РФ лишат ВСУ стратегических резервов
Российские удары по украинской инфраструктуре могут лишить ВСУ военных резервов. Такое мнение озвучил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы», — процитировало его РИА «Новости».
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Стариков пояснил, что уничтожение объектов электроснабжения на Украине приведет к тому, что поезда не смогут отправлять на передовую стратегические резервы. Помимо этого, за воздушной кампанией ВС России может последовать крупная наступательная операция на поле боя, считает экс-полковник.
Ранее британские СМИ сообщили, что российские войска применили в зоне СВО планирующие авиабомбы нового типа, из-за которых у выживших бойцов ВСУ появились проблемы со здоровьем. По мнению журналистов, это оружие способно окончательно сломить моральный дух украинских солдат.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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