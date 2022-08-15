Более 1400 жителей Горловки остались без света после обстрела ВСУ

Украинские военные снова обстреляли Горловку. В результате атаки была ранена женщина. Кроме того, без света остались более 1400 человек, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

В сообщении штаба в Telegram уточняется, что мирная жительница получила ранение на улице Седова. Подробностей о ее состоянии не привели. Помимо этого, по данным штаба, после атаки в городе оказались обесточены свыше 1400 бытовых абонентов.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела были повреждены жилые дома на улице Полетаева и в поселке шахты имени Н. А. Изотова.

«Вследствие обстрела частично обесточены горловские поселки шахты имени Н. А. Изотова и Мичурина», — написал он в Telegram.

На минувшей неделе в результате обстрела ВСУ в Горловке оказались обесточены школа и детский сад. Кроме того, более 2100 жителей опять остались без электроэнергии, сообщал RT.

Кроме того, 12 августа ВСУ обстреляли территорию концерна «Стирол», где из-за попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами. Приходько тогда сообщил, что химической угрозы для населения нет.