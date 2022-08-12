Власти Горловки заявили об отсутствии химической угрозы из-за удара ВСУ по концерну «Стирол»

На территории концерна «Стирол» в Горловке из-за попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами. Химическая угроза для жителей отсутствует, рассказал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели. Химической угрозы для населения нет», — отметил глава города.

Ранее, в 17:10, он же сообщил об обстреле «Стирола» — старейшего предприятия химической промышленности — и о возникшем из-за этого возгорании.

Приходько также рассказал о новых разрушениях в Горловке, вызванных попаданием снарядов ВСУ. В поселке Никитовка, на улице Революционной, снаряд угодил в летнюю кухню, повредил крышу, фасад и остекление дома, оборвал линию электропередачи. В другом доме на той же улице оказались повреждены крыша и остекление. Поселок шахты имени Изотова частично обесточен, повреждены два жилых дома, оборвана линия электропередачи.