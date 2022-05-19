Более 13,5 тысячи украинских беженцев за сутки пересекли границу с Россией

За сутки более 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области. Об этом сообщило Погрануправление ФСБ РФ по региону.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 13,5 тысячи граждан», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Ранее на этой неделе стало известно, что МВД РФ упростило въезд в Россию для граждан Украины. Уточняется, что людей не будут привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания при продлении его срока.

Масштабная эвакуация мирных жителей с территории ДНР и ЛНР началась в середине февраля на фоне обострения ситуации. Россия 21 февраля признала суверенность Донецкой и Луганской народных республик, а спустя три дня президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине. Ее главными целями он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны.