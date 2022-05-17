МВД упростило въезд в Россию для украинцев

Для трех тысяч граждан Украины и Донбасса снят запрет на въезд в Россию. Они совершили два и более незначительных административных нарушения или превысили срок пребывания в стране, сообщило МВД РФ.

Кроме того, таких людей не будут привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания при продлении его срока, постановке на миграционный учет или оформлении разрешительных документов.

С начала спецоперации Россия приняла больше 1,2 миллиона беженцев с Украины и из Донбасса. Большинство переселенцев — россияне, граждане ЛНР и ДНР. По стране развернуто 523 пункта временного размещения. Тем временем бежавшие в Европу украинцы пожаловались на условия жизни. В Польше и Германии их поселили в спортзалах, а в Швейцарии — в тесных комнатах с двухэтажными кроватями.