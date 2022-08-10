Глава Минстроя рассказал о планах по восстановлению Мариуполя

В Мариуполе до конца года хотят подготовить к заселению две тысячи квартир. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«До конца года мы порядка двух тысячи квартир только в Мариуполе предполагаем подготовить к заселению», — сообщил он.

По его словам, в других регионах также идет восстановление жилого фонда.

Также Файзуллин рассказал, что в ближайшие два года только в одном Мариуполе планируется построить более 600 тысяч квадратных метров новых объектов взамен разрушенных построек. По его словам, над восстановлением жилого фонда работают строители и специалисты в области жилищно-коммунального хозяйства. Также они занимаются вопросами создания инфраструктуры.

Ранее сотрудники пресс-службы Минстроя России заявляли, что в ведомстве разработали план развития Мариуполя до 2025 года. Об этом 5 августа сообщил RT.