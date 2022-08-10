Глава Минстроя рассказал о планах по восстановлению Мариуполя
Жителям Мариуполя до конца года подготовят к заселению 2 тысячи квартир
В Мариуполе до конца года хотят подготовить к заселению две тысячи квартир. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
«До конца года мы порядка двух тысячи квартир только в Мариуполе предполагаем подготовить к заселению», — сообщил он.
По его словам, в других регионах также идет восстановление жилого фонда.
Также Файзуллин рассказал, что в ближайшие два года только в одном Мариуполе планируется построить более 600 тысяч квадратных метров новых объектов взамен разрушенных построек. По его словам, над восстановлением жилого фонда работают строители и специалисты в области жилищно-коммунального хозяйства. Также они занимаются вопросами создания инфраструктуры.
Ранее сотрудники пресс-службы Минстроя России заявляли, что в ведомстве разработали план развития Мариуполя до 2025 года. Об этом 5 августа сообщил RT.