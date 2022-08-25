Более 100 тысяч жителей ЛНР получат соцвыплаты в августе

Социалные выплаты в августе получат свыше 100 тысяч жителей освобожденных территорий Луганской Народной Республики, в частности Северодонецка и Лисичанска. Об этом ТАСС сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

Работа по приему заявлений на получение пенсий, пособий, страховок и мер социальной поддержки ведется на всех освобожденных территориях. Всего от жителей поступило около 240 тысяч заявлений.

Власти ЛНР увеличили размер социальной поддержки отдельным категориям граждан для приобретения угля. Выплату планируют предоставить 15 тысячам жителей.

«Также с целью социальной защиты семей с низкими доходами проводится прием заявлений о предоставлении компенсационных выплат на оплату ЖКУ в упрощенном порядке. Компенсационные выплаты получат более 14 тысяч граждан. Сейчас проводятся выездные приемы», — сообщила Светлана Малахова.

Накануне президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей одному из родителей детей-школьников, живущих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Речь идет о детях от шести до 18 лет, которые пойдут в школу не позже 15 сентября.