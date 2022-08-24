Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на детей-школьников из Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в 10 размере тысячи рублей одному из родителей детей-школьников, живущих на территориях республик Донбасса, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Речь идет о детях, которые пойдут в школы этих регионов не позднее 15 сентября 2022 года. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Владимир Путин утвердил поручение по вопросам подготовки к новому учебному году в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

«Правительству Российской Федерации во взаимодействии с органами власти [указанных регионов] обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет», — сказано в тексте поручения.

Выплата распространяется на детей, которым исполнилось или исполнится шесть лет не позднее 1 сентября 2022 года и которые проживают на указанных территориях.

Срок исполнения поручения — до 1 октября. Ответственным назначили председателя правительства России Михаила Мишустина.