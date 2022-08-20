Более 100 националистов «Кракена» и 20 американских наемников уничтожили под Харьковом

ВС РФ уничтожили более 100 боевиков запрещенного националистического формирования «Кракен»*, а также около 20 американских наемников. Удар по их позициям был нанесен в районе Андреевки в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования „Кракен“* и подразделения иностранных наемников уничтожены более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — отмечается в оперативной сводке военного ведомства.

Накануне в Минобороны сообщили, что националисты «Кракена»* расстреляли 100 украинских военных, которые покинули позиции в районе населенного пункта Уды.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.