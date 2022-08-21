Более 100 боевиков ВСУ уничтожили в Николаевской и Херсонской областях

Российские военные уничтожили более 100 боевиков ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области безвозвратные потери противника составили более ста человек», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в районе Новомихайловки в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ были уничтожены более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.

В Минобороны также сообщили об уничтожении склада боеприпасов украинских военных с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства в Одесской области. По объекту был нанесен удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».