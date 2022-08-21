Склад ВСУ с ракетами для РСЗО HIMARS уничтожили под Одессой

Склад боеприпасов ВСУ с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства уничтожили в районе населенного пункта Майорское Одесской области. По объекту был нанесен удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр», сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожила склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны перехватили один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каменки Харьковской области и сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктах Горловка и Старомлыновка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитно-ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники.