13 декабря 2022, 10:30
Бойцы ВСУ устроили перестрелку в районе Кременной
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о перестрелке бойцов ВСУ в районе Кременной
Бойцы ВСУ устроили перестрелку между своими собственными позициями. Все произошло в районе населенного пункта Кременная в ЛНР, рассказал РИА «Новости» офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.
Данные о перестрелке бойцов ВСУ сообщила разведка республики.
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«В районе населенного пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями», — рассказал он.
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Он не исключил, что бойцы ВСУ решили обстрелять друг друга из-за проблем со связью. Другой причиной перестрелки он назвал возможное «выяснение отношений» между иностранными наемниками и бойцами украинской армии.
Ранее Марочко рассказывал, что в район Артемовска, расположенного на подконтрольной Украине части ДНР, и близлежащие населенные пункты прибыло много украинских медиков. Он объяснил это большими потерями ВСУ на этом направлении.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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