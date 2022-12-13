Спецоперация 13 декабря 2022, 10:30 Бойцы ВСУ устроили перестрелку в районе Кременной Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о перестрелке бойцов ВСУ в районе Кременной

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Бойцы ВСУ устроили перестрелку между своими собственными позициями. Все произошло в районе населенного пункта Кременная в ЛНР, рассказал РИА «Новости» офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Данные о перестрелке бойцов ВСУ сообщила разведка республики.

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«В районе населенного пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями», — рассказал он.

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Он не исключил, что бойцы ВСУ решили обстрелять друг друга из-за проблем со связью. Другой причиной перестрелки он назвал возможное «выяснение отношений» между иностранными наемниками и бойцами украинской армии.

Ранее Марочко рассказывал, что в район Артемовска, расположенного на подконтрольной Украине части ДНР, и близлежащие населенные пункты прибыло много украинских медиков. Он объяснил это большими потерями ВСУ на этом направлении.