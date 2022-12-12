Спецоперация 12 декабря 2022, 10:22 НМ ЛНР сообщила о прибытии большого количества украинских медиков в район Артемовска Офицер НМ ЛНР Марочко: в район Артемовска прибыло много украинских медиков

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В район Артемовска, расположенного на подконтрольной Украине части ДНР, и близлежащие населенные пункты прибыло много украинских медиков. Это связано с большими потерями ВСУ на этих территориях, рассказал РИА «Новости» офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

«В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из Западной Украины», — констатировал Марочко.

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Артемовск расположен к северу от Горловки. Через него проходит сеть автодорог и железных дорог. Этот город (его украинское название — Бахмут) является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.

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Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил, что под Артемовск прибыли «черные трансплантологи», которые изымают органы убитых и смертельно раненных военнослужащих ВСУ.

Иностранные наемники не хотят ехать в район Артемовска, где украинская армия терпит колоссальные потери.