Спецоперация 30 апреля 2023, 11:34 Бойцы «Вагнера» показали склады с советским оружием под Соледаром РИА «Новости»: «Вагнер» впервые показал склады с советским оружием в шахтах под Соледаром РИА «Новости»

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Украинские боевики не успели уничтожить склады с боеприпасами и вооружением, созданные в 60-х годах прошлого века в соляных шахтах в населенном пункте Парасковиевка под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщили бойцы ЧВК «Вагнер».

Военнослужащие «Вагнера» освободили Соледар в январе, в том числе взяв под контроль соляные шахты, которые использовали для хранения вооружений Советской армии с 60-х годов.

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«Они вывозили отсюда все, что им понадобилось. Потом заминировали зажигательными бомбами, но что-то у них не получилось. Тем не менее на складах еще много образцов стрелкового оружия», — рассказали бойцы.

В частности, в шахтах хранятся 292 тысячи ящиков с образцами пистолета-пулемета Шпагина 1941 года выпуска.

«Их в каждом ящике по 10 штук. Представляете, насколько это огромные объемы? И это помимо других образцов вооружения», — отметили они.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара в начале февраля 2023 года.