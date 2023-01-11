Спецоперация 11 января 2023, 01:31 Бойцы «Вагнера» освободили шахты Соледара в Донбассе Telegram

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Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили соляные шахты в городе Соледар в ДНР, сообщило РИА «Новости». В этом месте проходили ожесточенные бои с украинскими военнослужащими.

Соледар имеет стратегическое значение для ВСУ, поскольку находится на линии обороны Артемовск — Северск. До этого у украинских солдат тут были оборонительные укрепления. Однако после освобождения города российские военные отрежут ВСУ от прямого пути снабжения между двумя точками. Это также поможет охватить Артемовск с севера.

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Часть соляных шахт в советское время использовалась для хранения оружия. После начала конфликта в Донбассе бойцы ВСУ вывозили оттуда вооружение. А в июле прошлого года украинцы подорвали находящиеся здесь склады.

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Ранее Пригожин сообщил о полном контроле над территорией Соледара. Он подчеркнул, что город освобождали исключительно военные группы «Вагнер». Бойцов ВСУ взяли в кольцо, по данным СМИ, им предложили сдаться до полуночи.