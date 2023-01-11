Спецоперация 11 января 2023, 00:41 Окруженным в Соледаре бойцам ВСУ предложили сдаться — СМИ СМИ сообщили, что окруженным в Соледаре бойцам ВСУ предложили сдаться до полуночи РИА «Новости»

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Солдатам Вооруженных сил Украины, которых окружили российские военные в Соледаре, предложили сдаться до полуночи. Такую информацию распространили СМИ и ряд Telegram-каналов, но официального подтверждения ей нет.

Вечером 11 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что центр Соледара находится под контролем российских военных. На тот момент бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на своих позициях, а в западной части проводилась зачистка. Здесь ВСУ несут огромные потери.

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В полночь стало известно, что «вагнеровцы» контролируют всю территорию города. Основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что во взятии Соледара принимали участие исключительно военнослужащие «Вагнера».

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«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра», — отметил он.

Российские военные полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе. Украинских военных теснят и отбрасывают назад, противник изрядно измотан.