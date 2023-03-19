Спецоперация 19 марта 2023, 07:13 Бойцы «Вагнера» начали «бешеный» штурм позиций ВСУ в Артемовске «Военкоры РВ»: бойцы «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций ВСУ на юге Артемовска РИА «Новости»

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Бойцы группы «Вагнера» приступили к активным наступательным действиям в южной части города Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Согласно данным источника, наступление идет по улицам Консунского и Геологов при мощной поддержке со стороны артиллерии.

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Кроме того, в течение 18 марта, бойцам «Вагнера» удалось продвинуть на несколько кварталов в районе Буденовки. Одновременно с этим военные запланировали форсировать реку Бахмутки, ища наилучшее место для схода на берег.

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Ранее стало известно, что бойцы «Вагнера» в Артемовске начали применять передовые танки Т-80, в среднем за сутки совершая до 80 выстрелов.