18 марта 2023, 14:49
Бойцы «Вагнера» применили модернизированные танки в Артемовске
РИА «Новости»: бойцы «Вагнера» применили модернизированные танки Т-80 в боях за Артемовск
Бойцы частной военной компании «Вагнер» начали применять модернизированные танки Т-80 в боях за город Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в компании.
Собеседник агентства отметил, что машина отличается броней, скоростью, подвижностью и маневренностью, отлично выполняя свои боевые функции.
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Кроме того, благодаря новейшему тепловизору экипаж способен работать в различное время суток. Как правило, за 24 часа один танк выпускает до 80 снарядов, но были и случаи, когда активность увеличивалась до 128 снарядов.
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«У нас каждый выезд получается разнообразным и насыщенным. Что-то конкретно нельзя выделить, ВСУ нас обстреливают то минометами, то ствольной артиллерией, то „Градами“», — отметил источник, комментируя обстановку в Артемовске.
Ранее командир одного из танковых подразделений сообщил, что Т-80 отлично подходит для наступательных операций, так как способен быстро прогреться и относительно бесшумно подъехать к позициям противника.
Военные
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Артемовск
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