Силы Луганской Народной Республики взяли под контроль еще два населенных пункта. Они освободили от украинских националистов деревни Видроження и Медная гора.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, силы ЛНР взяли под контроль деревни Видроження и Медная гора. Они освободили эти два населенных пункта во время наступления в сторону города Бахмут. Сейчас военнослужащие продолжают вести бой в селе Роты.

Войска наступают одновременно с двух направлений. Они заходят со стороны Светлодарска в ДНР, а также Попасной в ЛНР. Наступление поддерживает российская артиллерия. Военные уничтожают позиции украинских националистов точечными ударами.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об эвакуации около 50 мирных жителей из села Тошковка. Населенный пункт оказался в зоне боевых действий. Долгое время людям приходилось укрываться в подвале местной шахты, а националисты использовали их в качестве живого щита.

Как отмечало Минобороны РФ, российским войскам удалось существенно снизить боевой потенциал украинской стороны. Главной целью спецоперации остается освобождение Донбасса.