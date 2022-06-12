Народная милиция ЛНР вывезла около 50 человек из зоны боевых действий

Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали около 50 мирных жителей из села Тошковка. Людей спасали из зоны боевых действий, сообщила пресс-служба ведомства.

Как заявили в пресс-службе, долгое время жителям Тошковки приходилось прятаться в подвале местной шахты.

«Националисты не давали им выходить, по сути, укрываясь ими как живым щитом. Сегодня удалось организовать их выезд в безопасное место, под прикрытием наших отрядов мы вывезли около 50 человек», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».

Сейчас военнослужащие Донбасса и России продолжают освобождать территории от украинских националистов. Бойцы наступают со стороны Светлодарска и Попасной. Как отметило агентство со ссылкой на корреспондента, силы ЛНР взяли под свой контроль деревни Видроження и Медная гора.

Многие населенные пункты уже находятся под контролем российских войск. В центре Луганска в воскресенье, 12 июня, подняли флаг России. Церемонию провели в сквере героев Великой Отечественной войны. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил всех присутствующих с Днем России.