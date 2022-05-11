Бойцы ДНР нашли и заблокировали секретный тоннель на «Азовстали»

Военные Донецкой Народной Республики нашли на «Азовстали» тоннель, по которому украинские боевики могли выходить с территории завода. Обнаруженный путь заблокировали, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает „Азовсталь“: вдоль труб под железнодорожным полотном. Высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений», — написал военный в своем Telegram-канале.

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По словам Ходаковского, тоннель выходил к реке, из которой боевики набирали воду. Как пояснил командир батальона, о передвижениях украинцев говорили натоптанные тропы. Найденный тоннель заблокировали. При этом бойцы уничтожили одного военнослужащего ВСУ, а еще одного ранили.

«В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт — хочет домой и с флагами. Не имеем намерений ему в этом потворствовать», — заключил Ходаковский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что территории металлургического комбината «Азовсталь» не осталось мирных жителей.