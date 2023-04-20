20 апреля 2023, 07:34
Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе под Артемовском, но пока не закрепились
Российские силы прорвались к трассе в Артемовске, заняв прилегающую посадку
Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют Артемовск со всех направлений и прорвались к трассе, которая соединяет город с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По данным украинских аналитиков, обстановка в районе остается крайне сложной. Российские штурмовые подразделения заняли прилегающую посадку к дороге, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать.
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«Восточнее поселка Хромово и северо-восточнее трассы О-0506 русская пехота ведет активные наступательные действия при поддержке артиллерии», — говорится в сообщении.
Ожесточенные бои идут и западнее железной дороги, а также рядом с Богдановкой. На других участках бойцы ЧВК «Вагнер» так же «давят», атакуя малыми группами. Визуально ВСУ отошли за железную дорогу.
Ранее Министерство обороны сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северных и южных окраин. По данным ведомства, российские штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города. ВС России также пресекли попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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