Спецоперация 20 мая 2023, 14:09 Бойцы ЧВК «Вагнер» отбили у ВСУ еще один квартал Артемовска Российские штурмовики взяли еще один квартал Артемовска РИА «Новости»

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Российские штурмовые отряды за сутки отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще один квартал на окраинах Артемовска. Об этом РИА «Новости» рассказал боец ЧВК «Вагнер».

По словам военного, на территории взятого под контроль квартала находится опорный пункт украинских войск.

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«Мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, и противник сбежал с этого опорника, оставив много „добра“», — рассказал боец.

Он добавил, что сейчас бои продолжаются на окраинах Артемовска. Российские силы зачистили западные кварталы, под контролем ВСУ остается менее километра территории города.

Штурмовиков в Артемовске прикрывают подразделения группы «Юг», они действуют на флангах и сдерживают натиск противника. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российские летчики выполнили шесть вылетов, артиллеристы — 73 огневые задачи. Они успешно ударили по Вооруженным силам Украины вблизи Богдановки и Ягодного ДНР.