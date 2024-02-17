Важное 17 февраля 2024, 11:25 Бойцы «Ахмата» уничтожили штурмовую группу ВСУ Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Белогоровки РИА «Новости»

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Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали украинскую штурмовую группу в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наше подразделение „Аид“ за последние несколько дней с помощью FPV-дронов и снайперского огня уничтожило около 40 человек личного состава ВСУ. Противник потерял штурмовую группу, три укрепрайона, два пулемета и одну единицу техники», — написал он.

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Кадыров отметил, что также бойцы «Ахмата» ликвидировали два укрепленных района противника на территории Мелзавода.

«Снайперская тройка только за последнее сутки уничтожила двух военнослужащих ВСУ. Не теряли парни времени зря, надо полагать. Отличная работа!» — добавил глава региона.

Ранее Кадыров оценил чеченцев, которые ведут боевые действия на стороне украинской армии. Он отметил, что в реальном бою они практически бесполезны.