Спецоперация 04 июня 2023, 18:00 ВСУ на Запорожском направлении во время попытки прорыва потеряли полсотни бойцов Рогов: ВСУ во время попытки прорыва на Запорожском направлении потеряли около 50 бойцов Официальный сайт президента Украины

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Украинская армия, включая польских наемников, 4 июня пыталась прорваться на Запорожском фронте в районе Времевского выступа. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Он сказал, что после двух часов боя нацисты смогли продвинуться примерно на 200 метров, при этом потеряли минимум два танка и до полутора десятков боевиков. Российские военные отбросили их с занятых позиций.

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«Враг понес потери — не менее 10 единиц бронетехники и около 50 боевиков», — написал Рогов.

Бои продолжаются, противник пытается идти штурмом, но его накрывают огнем.

Накануне, 3 июня, украинские боевики обстреляли Мелитополь: городе прогремело пять взрывов. Пострадали три человека.

Диверсанты ВСУ 4 июня зашли в Новую Таволжанку Белгородской области. В настоящее время в селе там идут бои. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что надеется, что все фашисты будут уничтожены. По его словам, от их рук гибнут люди, многие дети остаются покалеченными. Однако глава готов с ними встретиться для обмена пленными, если те еще живы.