Спецоперация 07 марта 2023, 15:24 Союзные силы уничтожили склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ Минобороны России: ВСУ лишились склада боеприпасов около Авдеевки РИА «Новости»

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Союзные силы уничтожили склад боеприпасов около Авдеевки, который принадлежал 110-й механизированной бригаде ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировал ТАСС.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил он.

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Общее количество пораженных снарядов противника неизвестно.

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Также Конашенков рассказал и о других успехах союзных сил на донецком направлении за истекшие сутки. По его словам, только в этой зоне за последние 24 часа ВСУ лишились более 75 единиц живой силы. Кроме того, ВС России поразили два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа. Также под удар попали боевая машина из комплекта РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30.

Конашенков отметил, что ВСУ понесли потери в технике и около населенного пункта Марково. Там противник лишился радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Эту боевую единицу американского производства уничтожили силами ВС России.