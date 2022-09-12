Боевые вылеты экипажей истребителей Су-35С показали на видео | 360°

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Боевые вылеты экипажей истребителей Су-35С показали на видео

Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа. Самолеты выполняли задачу по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе проведения специальной операции.

Для оснащения самолета российские военные используют высокоточные ракеты «воздух-земля» и «воздух-воздух». Их целью может стать как наземный, так и воздушный объект.

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Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава. Они производят полноценный осмотр самолета. На специалистах лежит большая ответственность, поскольку только за сутки экипаж может подняться в воздух пять раз. Вылеты осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации на Украине. В оборонном ведомстве обратили внимание, что в ходе огневого поражения были уничтожены позиция средств ПВО и более 10 машин подвоза боеприпасов, в том числе — для американских 155-мм гаубиц М777.

Авиация

Специальная военная операция РФ на Украине

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