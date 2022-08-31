Боевую работу реактивных систем залпового огня «Град» показали на видео

Среди пораженных оружием целей — машины подвоза боеприпасов. Минобороны РФ показало боевую работу реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе военной спецоперации на Украине.

«После совершения скоростного марша на стартовые позиции из района боевого дежурства артиллеристы ЦВО развернули и навели установки „Град“ по разведанным беспилотной авиацией целям украинских националистов», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны обратили внимание, что в ходе огневого поражения были уничтожены позиция средств ПВО и более 10 машин подвоза боеприпасов, в том числе и для американских 155-мм гаубиц М777.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ. Так, расчеты противотанкового ракетного комплекса «Корнет», выйдя на рубежи, уничтожили бронированную технику ВСУ. Она готовилась к наступлению в лесной зоне. Артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» на расстоянии до 28 км ликвидировали позиции артиллерии ВСУ и пехоту противника в укрытии