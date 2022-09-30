Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев показали на видео | 360°

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Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев показали на видео

Минобороны показало кадры боевого слаживания мобилизованных и добровольцев

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Министерство обороны России опубликовало кадры  боевого слаживания мобилизованных и добровольцев в составе подразделений. Оно проводится на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач.

«В ходе боевого слаживания военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем ПВО, вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты и бронетранспортерах», — сказано в сообщении ведомства.

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В Минобороны уточнили, что после проведения боевого слаживания подразделения, в составе которых резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы приступят к выполнению боевых задач. Главная из них — контроль и оборона освобожденных территорий. Кроме того, военнослужащие будут нести службу в составе подразделений резерва и усиления.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в зоне специальной военной операции. Оружие оснащено усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличилось до шести.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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