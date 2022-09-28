Боевую работу ЗРК «Бук-М3» показали на видео | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 12:44 Поделиться Telegram

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Viber Боевую работу ЗРК «Бук-М3» показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Бук-М3»

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в зоне специальной военной операции. Оружие оснащено усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличилось до шести.

«Новый „Бук“ способен уничтожать любые летательные аппараты, а также низколетящие крылатые ракеты. Расчеты зенитной ракетной бригады, вооруженной новейшими комплексами, регулярно сбивают снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS», — рассказали в российском военном ведомстве.

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Во время боевого дежурства расчеты ЗРК круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают различные летательные аппараты. Таким образом они обеспечивают надежное прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, важнейших административных и промышленных объектов.

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«Конечно, все зависит от параметра движения цели и от того, где она находится. Ракетный комплекс „Бук-М3“ „видит“ достаточно далеко. Две-три секунды — и ракета ушла. Все, что в воздухе, все наше», — отметил командир батареи с позывным Бродяга.

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