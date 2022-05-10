Бойцы ДНР развернули операцию по вычислению боевиков на «Азовстали»

Бойцы МВД ДНР провели операцию по поиску боевиков нацбатальона «Азов»* на территории завода «Азовсталь». Для вычисления украинцев они используют беспилотники.

«Находимся сейчас рядом с „Азовсталью“. Примерно в километре от нас мост, который берут наши бойцы. Дрон, с которого ведется разведка местности, старается скрыться в дыму, чтобы избежать обнаружения», — рассказал корреспондент РИА «Новости».

Линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути, расположенные недалеко от предцехового пространства завода. Бойцы МВД ДНР проходят участки аккуратно, чтобы свести потери к минимуму. При проведении спецоперации они используют превосходство артиллерии и полученные с беспилотников данные.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что находящихся на «Азовстали» украинских военных нужно срочно эвакуировать. По ее словам, среди солдат есть большое количество раненых.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.