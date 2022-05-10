Власти Украины заявили о необходимости эвакуировать военных с «Азовстали»
Вице-премьер Украины Верещук: необходимо эвакуировать военных с «Азовстали»
Находящиеся на территории металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные нуждаются в срочной эвакуации, поскольку среди них есть много раненых бойцов. Об этом изданию AFP сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Среди военных на заводе есть раненые, которым необходима срочная эвакуация», — заявила она.
Верещук отметила, что всего в подземельях «Азовстали» находятся около тысячи военнослужащих.
Министерство обороны РФ 7 мая сообщало, что в рамках гуманитарной операции с территории «Азовстали» удалось эвакуировать 51 мирного жителя при участии представителей Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций.
Общественный деятель Константин Сивков заявлял, что выход боевиков с «Азовстали» с белым флагом станет переломным моментом в переговорах между сторонами.