Власти Украины заявили о необходимости эвакуировать военных с «Азовстали»

Находящиеся на территории металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные нуждаются в срочной эвакуации, поскольку среди них есть много раненых бойцов. Об этом изданию AFP сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Среди военных на заводе есть раненые, которым необходима срочная эвакуация», — заявила она.

Верещук отметила, что всего в подземельях «Азовстали» находятся около тысячи военнослужащих.

Министерство обороны РФ 7 мая сообщало, что в рамках гуманитарной операции с территории «Азовстали» удалось эвакуировать 51 мирного жителя при участии представителей Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций.

Общественный деятель Константин Сивков заявлял, что выход боевиков с «Азовстали» с белым флагом станет переломным моментом в переговорах между сторонами.