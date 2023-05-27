Спецоперация 27 мая 2023, 23:21 Боевики ВСУ попали в «огневой мешок» после маневров российских войск Минобороны: военные ВСУ оказались в «огневом мешке» после уловки российских бойцов Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Российские войска освободили несколько населенных пунктов, заманив противника в «огневой мешок». Подробности военной операции подполковник Булат Шамсиев раскрыл в Telegram-канале Минобороны России.

По словам командира, перед его батальоном поставили задачу занять оборонительные рубежи, чтобы военные ВСУ стянули основные силы на одно направление. В результате против мотострелкового батальона бой вели три бригады, среди них один полк спецназа.

Реклама

«Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок. Успешно их атаковали и заставили отойти на исходные позиции, потеряв в живой силе и технике», — сказал Шамсиев.

По данным военного ведомства, «эта операция помогла ВС РФ освободить несколько населенных пунктов».

ВСУ нанесли удар по российским войскам время группировки, в результате которого Шамсиев получил ранение. Сейчас он проходит реабилитацию, после которой вернется в строй.

По данным Минобороны, российские войска за минувшие сутки уничтожили пункты управления двух механизированных бригад ВСУ в селе Верхнекаменском и городе Торецке в ДНР.