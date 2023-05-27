Спецоперация 27 мая 2023, 15:10 Российские войска уничтожили пункты управления бригад ВСУ в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении пунктов управления ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Действующие на Донецком направлении российские войска за минувшие сутки уничтожили пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в селе Верхнекаменском и городе Торецке в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что артиллерия и авиация Южной группировки российских войск за минувшие сутки уничтожили более 260 человек личного состава украинских войск.

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Кроме того, армия противника потеряла две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

В районе Авдеевки российские военные уничтожили склад боеприпасов, принадлежащий 110-й механизированной бригады ВСУ.

Всего за сутки российские войска нанесли удары по 82-м артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также поразили скопления живой силы и военной техники противника в 96 районах проведения специальной военной операции.