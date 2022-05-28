Боевики нацбатальона «Азов»* вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен по приказу, который получили от командования. Об этом рассказал журналисту «Известий» 19-летний Назарий Гринцевич, который входил в число боевиков.

«Был приказ от нашего командования, сверху. Сказали сложить оружие и выйти с завода», — рассказал сдавшийся в плен.

Гринцевич также отметил, что как военнослужащий, выполнял приказ до последнего. У членов нацбатальона какое-то время было оружие и боеприпасы, но они стали заканчиваться. Военнопленный добавил, что воду и продукты делили на всех, вместе с ранеными.

Молодой человек также рассказал, что подписал контракт на службу в армии Украины в день своего совершеннолетия. Это было весной 2021 года. Позже он попал на службу в нацбатальон. Весной текущего года он несколько месяцев находился в коридорах под «Азовсталью».

Бывший боец ВСУ Алексей, который сбежал из армии в Россию рассказал, что командование украинских войск относилось к личному составу с пренебрежением, давая ему понять, что бойцы ничего не стоят. По его словам, главной целью для него стало спасение своей семьи от преследования националистов.

*Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.