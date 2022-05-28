Мы были как рабы. Экс-боец ВСУ рассказал об отношении командования

Командование украинских войск относилось к личному составу с пренебрежением, давая ему понять, что бойцы ничего не стоят. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал бывший боец ВСУ Алексей, который сбежал из армии в Россию.

По его словам, главной целью для него стало спасение своей семьи от преследования националистов.

«Меня не призывали, я сам пошел на контракт. Хотел служить на заставе, но меня не взяли. Денег нет, работы нет, пришлось подписывать контракт», — рассказал беженец.

По словам бывшего военного, командование ВСУ относилось к личному составу весьма пренебрежительно.

«Как к скотинам каким-то. Обращение такое, что они все, а мы — ничто. Мы были, как рабы», — добавил он.

Накануне сдавший в плен ДНР украинский военный рассказал, как командование списывало потери солдат, указывая их как пропавших без вести или дезертировавших.