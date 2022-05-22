Боец Народной милиции ЛНР призвал сражающегося за Украину сына сдаться

Военнослужащий ЛНР с позывным «Береза» призвал своего сына, который сражается на стороне Украины, сдаться. Слова представителя Народной милиции республики привело РИА «Новости».

«Пользуясь моментом прошу сына своего, если он меня увидит, услышит, сложить оружие. Сынок, вернись домой к матери, к своей жене и своему ребенку. Это говорит твой отец. Мы тебя любим и не хотим твоей смерти», — сказал «Береза».

Он пояснил, что сын жил на территории Луганской области Украины и прекратил общение с отцом после того, как в 2016 году поступил на службу в ВСУ. «Береза» заявил, что ему не хотелось бы столкнуться с сыном в бою.

«Просто не хочется столкнуться лицом к лицу. У меня постоянно стоит эта картинка перед глазами», — сказал представитель НМ ЛНР.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР взяла под контроль 95% территории республики. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что российские Вооруженные силы вместе с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над Донбассом.