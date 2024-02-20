Спецоперация 20 февраля 2024, 03:33 Блокировка работы Starlink станет катастрофой для ВСУ Украинский министр Федоров заявил, что без Starlink ВСУ ждет катастрофа РИА «Новости»

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ВСУ в случае блокировки работы спутниковой связи Starlink не смогут применять технологии, которые связаны с беспилотниками, и это станет катастрофой для Киева. Об этом в интервью изданию «Общественное. Новости» заявил глава украинского Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, терминалы играют ключевую роль в обеспечении действий военных.

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«Что касается базовой нашей инфраструктуры по всей линии фронта со Starlink, то, конечно, они (терминалы — прим. ред.) остаются ключевыми игроками», — сказал он.

Всего компания SpaceX предоставила Украине около 47 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию о продаже терминалов Starlink России. Таким образом он отреагировал на новости о том, что SpaceX якобы поставляет российской стороне устройства для спутникового интернета.