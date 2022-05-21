«Блестящая победа». Аксенов поздравил ВС РФ со взятием «Азовстали»

В Крыму назвали блестящей победой переход комбината «Азовсталь» в Мариуполе под полный контроль ВС РФ. Глава региона Сергей Аксенов отметил, что «по-другому и быть и не могло».

«Азовсталь», написал он в своем Telegram-канале, полностью освободили от засевших в подземных катакомбах нацистов.

«Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооруженным до зубов и численно превосходящим противником», — написал Аксенов.

По мнению главы Крыма, исход ситуации не мог быть другим. Операцию на мариупольском предприятии он назвал «бесславным концом» украинских силовиков, которые не смогли следовать созданному пропагандой образу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции на «Азовстали». Подземные сооружения завода контролируют российские военнослужащие.