Спецоперация 10 марта 2024, 02:45 «Бьют точно в цель». Немецкого журналиста удивила работа российской военной авиации Журналист Репке: ВС РФ применяет авиабомбы с невероятной точностью Unsplash

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Российская военная авиация наносит удары по ВСУ авиабомбами с высокой точностью. Об этом в видеорепортаже для Bild рассказал немецкий журналист Юлиан Репке.

«Какая невероятная точность!» — прокомментировал он работу российских военных.

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По его словам, авиабомбы оснастили универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Свободнопадающие бомбы благодаря этому компоненту, складным крыльям и российской навигационной системе ГЛОНАСС «бьют точно в цель», заключил журналист.

В результате высокоточных ударов погибает большое число украинских военных, и это негативным образом сказывается на ситуации в ВСУ.

Ранее Репке заявил, что украинские войска с большим трудом удерживают оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.