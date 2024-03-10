10 марта 2024, 02:45
«Бьют точно в цель». Немецкого журналиста удивила работа российской военной авиации
Журналист Репке: ВС РФ применяет авиабомбы с невероятной точностью
Российская военная авиация наносит удары по ВСУ авиабомбами с высокой точностью. Об этом в видеорепортаже для Bild рассказал немецкий журналист Юлиан Репке.
«Какая невероятная точность!» — прокомментировал он работу российских военных.
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По его словам, авиабомбы оснастили универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Свободнопадающие бомбы благодаря этому компоненту, складным крыльям и российской навигационной системе ГЛОНАСС «бьют точно в цель», заключил журналист.
В результате высокоточных ударов погибает большое число украинских военных, и это негативным образом сказывается на ситуации в ВСУ.
Ранее Репке заявил, что украинские войска с большим трудом удерживают оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.
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