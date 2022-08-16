Власти Запорожья заявили, что Украина препятствует выезду людей в подконтрольную России часть области

Украина создает трудности для выезда своих граждан в подконтрольную России часть Запорожской области. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украина создает искусственные препятствия, Украина удлиняет очередь, затягивает проверки людей, которые должны пересечь линию боевого соприкосновения», — сказал он ТАСС.

По его словам, в освобожденной части Запорожья рады приезжающим. Рогов выразил готовность региона встречать всех. Он подчеркнул, что людей обеспечат водой и продуктами.

Российские военные и силы Донбасса освободили, по последним данным, примерно 72-73% Запорожской области. Под контролем ВСУ остается столица региона — город Запорожье. Там находится почти половина местного населения, пока функцию областного центра выполняет Мелитополь.