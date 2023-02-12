Спецоперация 12 февраля 2023, 15:26 Беженец из Соледара сообщил, как украинские военные устраивали провокации против российской армии Житель Соледара: армия Украины просила выдать уничтожение города за действия ВС России РИА «Новости»

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Эвакуированный из Соледара житель рассказал, как украинские военные и их иностранные союзники уничтожали социально-важные объекты и просили выдать это за действия российских войск. Мужчина сообщил об этом РИА «Новости».

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«Я ездил в базар. Возвращаюсь — мост взорван. Военные не представились. Они говорили не на чистом русском языке. Слышно было, что американцы, потому что среди них была темнокожая женщина. Они просили, чтобы мы сказали, что это сделали русские», — сообщил мужчина.

Он также рассказал, что украинские военные сжигали дома на улице Артема и тоже просили выдать эти бесчинства за действия российской армии.

«А там женщина одна начала орать на них: какие русские, вы же хорошо видите, кто это делает!» — заключил мужчина.

Ранее беженец рассказал о мародерстве украинских военных, как они фурами вывозили холодильники, стиральные машины и другие личные вещи жителей Соледара.