12 февраля 2023, 13:53
Вывозили фурами. Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных
Беженец из Соледара: солдаты ВСУ вывозили машинами бытовую технику из города
Эвакуированные из Соледара жители рассказали, как военнослужащие Украины грабили город. Беженцы поделились воспоминаниями с РИА «Новости».
«Вижу: едет машина, нагруженная холодильниками, стиральными машинами, матрасами. И заметно было, что это не из магазина — все б/у, из квартир», — рассказал мужчина по имени Василий.
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Другой житель Соледара рассказал, как украинские боевики силой проникали в закрытые дома, по два дня там жили, а потом взрывали здания.
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Собеседник агентства добавил, что сейчас он с супругой находится в пункте временного размещения.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные, благодаря наступательным действиям, освободили Соледар, Николаевку, Клещеевку и ряд других населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Он заверил, что российские солдаты обеспечат безопасность жителей новых регионов.
ВСУ
Кражи
Соледар
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