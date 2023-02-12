Происшествия 12 февраля 2023, 13:53 Вывозили фурами. Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных Беженец из Соледара: солдаты ВСУ вывозили машинами бытовую технику из города

Читать 360tv в

Эвакуированные из Соледара жители рассказали, как военнослужащие Украины грабили город. Беженцы поделились воспоминаниями с РИА «Новости».

«Вижу: едет машина, нагруженная холодильниками, стиральными машинами, матрасами. И заметно было, что это не из магазина — все б/у, из квартир», — рассказал мужчина по имени Василий.

Реклама

Другой житель Соледара рассказал, как украинские боевики силой проникали в закрытые дома, по два дня там жили, а потом взрывали здания.

Реклама

Собеседник агентства добавил, что сейчас он с супругой находится в пункте временного размещения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные, благодаря наступательным действиям, освободили Соледар, Николаевку, Клещеевку и ряд других населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Он заверил, что российские солдаты обеспечат безопасность жителей новых регионов.