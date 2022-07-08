В Донецке ни у кого нет колодцев в частном секторе, вся вода идет по трубам. После того как подачу отключили, нужно стоять в очередях — либо на раздаче, либо в магазине. Есть приходится всухомятку, о приготовлении нормальной еды речь не идет, когда идет дождь — можно попробовать помыться, рассказала «360» одна из жительниц Донецка.

«Воды нет, набирала дождевой в такие баклашки-полторушки. Но она закончилась. Сейчас бегаем на Дворец (имеет в виду один из районов города — прим. ред.), там есть котельная, выводят кран, но надо в четыре утра вставать, идти очередь занимать. Покупаем воду, тоже очередь занимаем. Где-то в 8 открывается, до 11 до 12 стоим в очереди», — поделилась пенсионерка.

По ее словам, сейчас никто практически не готовит еду, стараются покупать что-то, что можно съесть всухомятку. В частном секторе ни у кого нет колодцев, поэтому варианта набрать воды там тоже нет.

«Отключили когда? Уже два месяца как нет воды. Вот привозили к нам туда на улицу — на Катеринича, люди подъезжали, забирали», — добавила она.

Пенсионерка отметила, что были случаи, когда привозили техническую воду. Водители так и говорили, что качают с шахты, но мыться в ней невозможно — все чешется. Сейчас в Донецке развозят нормальную питьевую воду в цистерне, которую передали из Московской области на баланс МЧС. Ее объем — 25 тысяч литров. По мнению женщины, возможно, одной такой цистерны мало.

«Воды надо — просто край. Все сохнет, горит, ни покупаться, ни помыться. Это благо, что у нас частный дом», — посетовала она.

Еще одна горожанка охарактеризовала происходящее одной фразой: «Без воды пропадаем».

Раньше люди приходили в пункты привоза воды, график работы которых публиковали в соцсетях. Но ВСУ начали обстреливать эти места. Поэтому теперь горожане передают информацию о подвозах по сарафанному радио. Подмосковную цистерну уже запомнили. Возле нее выстраиваются большие очереди.

Машину передали МЧС ДНР из Московской области с помощью компании «Биоэн», которая подключилась к акции «Доброе дело». Этот проект изначально предложили школьники. Идею ребят поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Акция продолжается уже несколько месяцев — люди продолжают собирать и отправлять в Донбасс продукты, предметы первой необходимости, лекарства.