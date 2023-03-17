17 марта 2023, 17:18
Бесшумные минометы ВСУ назвали бесполезными против российских военных
Экс-офицер Марочко: бойцы ВС РФ научились противостоять польским бесшумным минометам
Российские военные нашли способ справиться с подразделениями ВСУ, которые используют бесшумные минометы на Купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, украинские боевики стали активнее вести огонь из польских бесшумных минометов. Это оружие используют маленькие группы военных. Они постоянно перемещаются и ведут огонь по российским позициям. Главная опасность заключается в том, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел.
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«Но наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена», — сказал Марочко.
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Ранее экс-офицер Марочко обратил внимание, что ВСУ стали чаще использовать западное оружие.
ЛНР
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