Спецоперация 04 августа 2023, 09:45 Бесполезные попытки схлопнуть фланги под Артемовском истощили резервы ВСУ Депутат ГД Бородай: беспрерывные бои под Артемовском сильно истощили резервы ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тщетные попытки ВСУ прорвать фланги под Артемовском привели к истощению украинских резервов. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

«Противник пытается прорываться к Бахмуту и схлопнуть фланги, неважно, что северные, что южные. Все для того, чтобы Бахмут попал в окружение», — рассказал депутат ГД.

Реклама

По его словам, несколько месяцев подряд ВСУ предпринимали бесполезные попытки на Артемовском направлении. ВС РФ сильно истощили противника благодаря удержанию обороны. Украинские подразделения лишились большей части своей живой силы и техники.

Бородай указал, что от беспрерывных боев в этом районе стала ощущаться сильная усталость ВСУ. Депутат предположил, что ситуация может измениться после окончательного психологического надлома противника.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ начали группировать силы на подступах к Артемовску. Начались активные бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.